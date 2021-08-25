Тушенку и овощи украли из торгового павильона в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 33-летний владелец одного из продуктовых павильонов города. Он рассказал, что из торговой точки украли тушенку и овощи на семь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний житель карельской столицы. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Мужчина во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/fsHH