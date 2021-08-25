Горячую воду отключили в десятках домов в Петрозаводске

Сегодня в 9 утра в Петрозаводске произошла коммунальная авария, оставившая без горячей воды жителей десятков домов. Об этом сообщает ЕДДС.

Горячая вода отключена в зданиях на проспекте Александра Невского, на улицах Луначарского, Державина, Чернышевского, Кооперативной, Перттунена, Пробной, Радищева, Ригачина, Правды и Волховской. В зону отключения попали Державинский лицей, детские сады №70 и 98, а также Центр паллиативной медицинской помощи.

Ремонтные бригады ведут устранение повреждения на сетях. Ориентировочно работы завершатся к 17 часам. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures