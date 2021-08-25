Жителя Карелии оштрафовали на 360 тысяч рублей за посты во «ВКонтакте»

Сотрудники Управления ФСБ по Карелии выявили жителя Сегежи, который размещал в Интернете материалы, нарушающие закон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что местный житель осуществлял публичные призывы к оправданию террористических действий, в том числе в отношении государственных служащих и правоохранительных органов России. Также мужчина призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти.

«Одновременно доказана причастность лица к размещению высказываний на странице социальной сети «ВКонтакте», содержащих призывы к осуществлению насильственных действий по отношению к представителям еврейской, украинской, кавказской национальностей»,

- говорится в сообщении УФСБ.

В итоге 2-й Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к штрафу на сумму в 360 тысяч рублей. Фото pixabay.com/Stroganova