Турпоезд «В Карелию» запустили в рамках проекта «Своих не бросаем»

В пятидневное путешествие на поезде по маршруту Москва-Петрозаводск-Рускеала-Выборг-Псков-Москва отправятся участники специальной военной операции и члены их семей.

Первый турпоезд «В Карелию» в рамках проекта «Своих не бросаем» отправился в субботу, 15 июля, с Ленинградского вокзала Москвы. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости. Всего запланировано шесть спецрейсов поезда № 936/935, поездки охватят 1,5 тысячи человек.

Следующие рейсы запланированы на 19, 23 и 29 июля, а также 2 и 6 августа. В программе путешествия - экскурсии в городах. В Москве для желающих организованы экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, по популярным туристическим центрам, памятниками архитектуры и искусства. В Карелии гости посещают Петрозаводск, Кижи, парк Рускеала, Сортавалу. В Выборке гостей ожидает «рыцарский дух Средневековья», в Псковской - Псковский кремль и мастер-классы, Изборская крепость и ферма со страусами.

Ранее в рамках проекта «Своих не бросаем» были организованы поездки по различным российским городам. // фото «Петрозаводск говорит»