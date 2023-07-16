Электричество вновь будут отключать на неделе в Карелии

Ряд населенных пунктов в Карелии вновь будут оставлять без электричества из-за плановых работ на сетях. Энергетики предупредили о кратковременных отключениях на неделе с 17 по 23 июля.

Перебои возможны в Муезерском, Питкярантском, Сортавальском, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском районах, а также Петрозаводске.

В частности, 17 и 18 июля с 10:00 до 16:00 свет отключат в Соломенном на улицах Прибрежная, Лесопильная, Пришвина, переулках Койкозерский, Чапаевский, Онежский.

20 июля с 10:00 до 13:00 электричество вновь будут отключать в Соломенном - улицы Ялгубское шоссе (частично), Приозерная, Ботаническая, Садовая, переулки Скалистый, Лесозаводской.

С 11:00 до 13:00 в этот день света не будет на Ялгубском шоссе (частично), улицах Горная, Пришвина, Лесопильная, Прибрежная, Приозерная, Ботаническая, Садовая, переулках Лесозаводской, Скалистый. Ботанический сад. А также с 13:00 до 16:00 в Соломенном на улицах Прибрежная, Пришвина (частично). Подробный график отключений можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com