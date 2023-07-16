Те, кто с песней по жизни шагает

Казалось бы, в сфере вокала все давно открыто и испробовано, но вот появился еще один способ, с которым люди сталкиваются достаточно редко – жестовое пение. Такой способ практикуют в проекте «Почувствуй ритм», руководителем которой является Егор Портнов, для которого русский жестовый язык является родным.

«Я занимался жестовым пением со второго класса. Потом я начал снимать клипы, где мне порой приходилось все делать самому – ставить свет и камеру, сниматься, потом монтировать. Но мне это очень нравится, и скучно не бывает»,

- рассказывает Егор.

Подробности – в новой рубрике «Разные люди». (Видео)