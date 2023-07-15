Росстат раскрыл данные о рождаемости и смертности в России

Рождаемость и смертность в России оценили. Данные за май привели в Росстате 14 июля. В последний месяц весны в стране на свет появились 104 тысячи 534 малыша, умерли 152 тысячи 757 человек.

«Естественная убыль составила 48 тысяч 223 человека, что на 9,85% выше, чем в мае 2022 года. Рождаемость в мае 2023 года выросла по сравнению с маем 2022 года на 1,3%, смертность – на 3,9%. Младенческая смертность снизилась по сравнению с маем 2022 года на 9,3%»,

- говорится в сообщении Росстата.

Если смотреть в целом, показатели немного иные. За первые пять месяцев года родились 511 тысяч 722 младенца, умерли 748 тысяч 450 человек. Естественная убыль составила 236 тысяч 728 человек, что на 33,3% меньше, чем за январь-май 2022 года. // иллюстративное фото