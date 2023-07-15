Орнитолог-любитель поймал в свой объектив уже 130 видов птиц

Более 20 лет назад в ясный день Дмитрий Ерохин, эколог по образованию, взял в руки фотоаппарат, вышел на прогулку и сфотографировал невзрачную птичку. С этой птички и началась его коллекция, сейчас насчитывающая 130 видов.

За эти годы Дмитрий научился находить необычных и даже редких птиц в самых, казалось бы, обыденных местах, изучил их голоса, привычки и пищевые пристрастия. Но и это не все – он нашел способ устраивать птицам импровизированные фотосессии, почти не беспокоя их.

Подробности – в новой рубрике «Разные люди». (Видео)