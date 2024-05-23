Туристов в Сортавальском районе будут размещать в бывшем телятнике

Заброшенную усадьбу реставрируют в Сортавальском районе под гостиницу и ресторан в рамках инвестиционного проекта.

В конце девятнадцатого века усадьба Сомероя принадлежала супругам Халлонблад, общественным деятелям Сортавала, рассказали в Корпорации развития Карелии. Усадьба занимала 15 гектаров, на территории были телятник, конюшня, детский приют и приют для душевнобольных.

Сохранившиеся части телятника обустраивают под гостиницу и ресторан. Номера будут размещены на мансарде, ее сейчас надстраивают. В усадьбе реставрируют фундамент, каркас, каменные стены, подводят коммуникации. Еще один гостиничный корпус откроют в здании старой конюшни. Также на территории будет место для глэмпинга, экологических троп.

Инвестор вложит в проект 650 млн рублей. Работы планируют завершить до конца 2025 года. // фото unsplash.com