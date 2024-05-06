Путешественница рассказала о разочаровании после поездки в Карелию

Путешественница вернулась из поездки в Сортавалу и рассказала о своем разочаровании дзен-каналу «Тонкости туризма».

Россиянка рассказала, что в Сортавале жили ее родственники и она наблюдала своими глазами развитие города последние 10 лет. В городе появились фонари, фонтаны, цивилизованные магазины, площади, многие здания реставрируют. Но стоит гостю отойти от главной улицы, как он встречает «запустение, разбитые дороги, разрушающиеся здания и чуть ли не перекати-поле».

По мнению путешественницы, все изменения в Сортавале делают только для привлечения туристов. Местные жители живут в аварийных домах, вынуждены ходить и ездить по разбитым дорогам и не могут сходить даже на 2-3 развлекательных мероприятия. Такое отношение к населению разочаровало гостью.

Туристам же есть чем себя развлечь в городе – это и природа, и парки, и вкусная еда в местных кафе, и старое финское кладбище. // фото unsplash.com/ Vojtech Bruzek