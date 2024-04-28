Поезд Москва–Выборг все лето будет ходить до станции Сортавала

Федеральная пассажирская компания на сезон отпусков продлила маршрут поезда № 37/38 сообщением Москва–Выборг до станции Сортавала. По удлиненному маршруту поезд будет курсировать ежедневно, до сентября 2024 года.

Из Москвы поезд № 37/38 будет отправляется с 26 апреля по 7 сентября в 23:10 и прибывать в Сортавалу на следующий день в 12:55. Из Сортавалы – с 27 апреля по 8 сентября в 15:50 с прибытием в столицу на следующий день в 06:02 утра, сообщается на сайте РЖД

В состав поезда включены современные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и индивидуальными розетками.

В пути следования поезда предусмотрены остановки в Твери, Бологое, Чудово, Санкт-Петербурге и Выборге. // Фото: Freepik