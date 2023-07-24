Трупный запах переполошил жителей дома в Медвежьегорске

Вечером 23 июля на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 18 часов 48 минут, сообщил наш источник в экстренных службах.

Стражам порядка нужно было попасть в квартиру жилого дома на улице Артемьева, где пожилой мужчина не отвечает на звонки и не открывает дверь. Из-за двери чувствовался трупный запах, это встревожило соседей.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, через окно проникли в квартиру, расположенную на втором этаже.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились. Хозяин квартиры был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: unsplash.com