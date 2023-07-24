Украинские беспилотники ранним утром ударили по центру Москвы

Беспилотные летательные аппараты утром 24 июля атаковали две многоэтажки в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Под удар попали здания на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. Поскольку все произошло ранним утром, а дома – нежилые, никто не пострадал.

- Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте,

- написал Собянин.

После этого столичный дептранс сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыли. Движение по проспекту Лихачева около бизнес-центра также перекрыто.

Минобороны России заявило о попытке террористической атаки со стороны Украины. // фото: wirestock/ freepik.com