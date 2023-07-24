Mercedes ночью сгорел в Петрозаводске

Глубокой субботней ночью 22 июля в 02 часа 44 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на Березовой аллее горит легковой автомобиль.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в автомобиле Mercedes-Benz горело подкапотное пространство. В течение нескольких минут пожарные сбили пламя.

В результате в иномарке, принадлежащей жителю Петрозаводска, огнем было повреждено подкапотное пространство на площади два квадратных метра. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // фото: Rochak Shukla/ freepik.com