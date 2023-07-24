Автомобиль застрял на отбойнике в Пряжинском районе

Водитель Lada Largus не справился с управлением и повис на разделительном барьере на трассе в Карелии. Согласно сообщению в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте, авария произошла 23 июля в 17:32.

Проезжая часть была мокрой из-за прошедшего дождя, на 399-м километре автодороги «Пряжа – Сортавала» автомобиль Lada Largus вылетел с дороги и повис на отбойнике.

На помощь выехал личный состав пожарной част Ведлозера. Каким-то чудом никто не пострадал в этой аварии. // фото: ОПС по Пряжинскому району /ВКонтакте