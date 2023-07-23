Росгвардия предотвратила 11 попыток хищения имущества

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 409 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, сообщает пресс-слуба Росгвардии Карелии. В 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 4 гражданина.

Общая сумма ущерба составила более 8 000 тысяч рублей.