23 июля 2023, 16:13
Росгвардия предотвратила 11 попыток хищения имущества
Представители Росгвардии более 400 раз за неделю выезжали на охраняемые объекты Карелии
Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 409 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, сообщает пресс-слуба Росгвардии Карелии. В 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.
Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 4 гражданина.
Общая сумма ущерба составила более 8 000 тысяч рублей.