Метеорит пробил крышу и попал в женщину во Франции

Во французской коммуне Ширмек осколок метеорита упал на жилой дом. Как сообщает «МК», камень весом около 50 граммов пробил крышу и попал в хозяйку жилища, когда она с другом пила утренний кофе. Пострадавшая получила небольшой ушиб.

По словам пострадавшей, сперва она подумала, что в дом залетела летучая мышь. Затем, увидев осколок, она решила, что обрушился кусок штукатурки. Однако обратив внимание на необычный цвет, женщина решила показать находку специалистам.

Геолог Тьерри Ребманн установил, что упавший с неба камень состоит из железа и кремния, и предположил, что это был именно метеорит. Эксперт отметил, что подобные прямые контакты человека с метеоритом не фиксировались десятилетиями. // Фото: Freepik