Взрывом гранаты закончилась вечеринка в Подмосковье

Трагедией закончилось застолье в деревне Московской области. Мужчина взорвал гранату во время вечеринки. Об этом сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошёл в деревне Бортниково, расположенной рядом с городом Ступино. Согласно предварительной информации, во время вечеринки между гостями вспыхнула ссора, в ходе которой один из её участников взорвал гранату.

Погиб один человек, ещё четверо получили ранения, среди них двое детей.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. // Фото: mdjaff / Freepik