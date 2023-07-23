Подросток в Прионежье дважды обокрал соседа

В следственном отделе следкома по городу Петрозаводску завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

Как установило следствие, в январе 2023 года в поселке Прионежского района несовершеннолетний увидел, что хозяин соседней квартиры находится в гараже. Воспользовавшись этим, подросток незаконно проник через незапертую дверь в квартиру и украл 13000 рублей. Деньгами распорядившись по своему усмотрению.

А в апреле этого года обвиняемый также незаконно проник в квартиру соседа и украл сотовый телефон. Потерпевшему причинен имущественный ущерб в размере 3400 рублей.

«На предварительном следствии несовершеннолетний дал признательные показания, ранее он к уголовной ответственности не привлекался».

В настоящее время проведены следственные действия, собрана доказательственная база.

Уголовное дело подготовлено к направлению в суд для рассмотрения по существу.