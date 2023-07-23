Ночные происшествия не дали покоя спасателям

Вечер и ночь субботы выдались непростыми для пожарно-спасательных служб.

Вчера в 17:34 загорелся автомобиль на 5 километре дороги Вокнаволок-Калевала. На помощь выезжали пожарно-спасательные подразделения Костомукшского ГО. Всего потребовалось участие яти пожарных и двух единиц техники. Уже к 17:45 пожар в автомобиле был ликвидирован.

В 20:45 поступило тревожное сообщение о пожаре на о. Риекалансари в Сортавальском районе. Горела частная баня. На тушение выезжали две машины с пятью пожарными спасателями. На полную ликвидацию пожара потребовался почти час.

В десять часов вечера произошел крупный пожар в жилом доме в СНТ «Сосновый бор» в Прионежском районе. К тушению привлекались 7 пожарных машин и 18 пожарных спасателей из Прионежья и Петрозаводска. Ликвидировали возгорание лишь к 4 часам утра. О пострадавших не сообщается.

Примерно в это же время, в 03:47, в Петрозаводске на ул. Профсоюзов столкнулись два автомобиля. Потребовалась помочь спасателей. На происшествие выезжали три специальные машины и 10 спасателей. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба МЧС Карелии. // Фото: Freepik