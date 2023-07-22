Возросло число жертв ЧП с кипятком в торговом центре

Уголовное дело возбудили после гибели людей в результате ЧП в столичном торговом центре «Времена года».

В телеграм-канале столичного Следкома сообщается, что дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по не осторожности смерть двух или более лиц.

22 июля в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются. // фото пресс-службы СК по РФ