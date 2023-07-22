Мост с людьми рухнул во время фольклорного праздника, погиб мужчина

В Луге в Ленобласти во время фольклорного праздника случилось ЧП. 22 июля в городе отмечали «Ольгины берега» - мероприятие приурочено к историческому событию 947 года, когда княгиня Ольга посетила местные земли.

Гости фестиваля стояли на пешеходном мостике, в какой-то момент конструкция обрушилась посредине.

Мужчина угодил под мост, его пытались достать очевидцы. Мужчину доставили в больницу, но, по данным 47news, он умер. Еще как минимум три человека получили травмы.

Следователи организовали доследственную проверку. // фото 47news.ru