22 июля 2023, 17:20
Происшествия

Трубу с кипятком прорвало в московском ТЦ, погиб человек

Десятки пострадавших, всем оказывают помощь

Коммунальная авария произошла в субботу в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Мэр города в телеграм-канале сообщил об одном погибшем. Сергей Собянин принес соболезнования родным погибшего.

По данным Mash, пострадали около 70 человек. Пострадавшим в результате ЧП оказывают помощь. Городские службы работают над ликвидацией последствий аварии. // фото unsplash.com

 

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ТЦ
кипяток
Москва