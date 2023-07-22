22 июля 2023, 17:20
Трубу с кипятком прорвало в московском ТЦ, погиб человек
Десятки пострадавших, всем оказывают помощь
Коммунальная авария произошла в субботу в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.
Мэр города в телеграм-канале сообщил об одном погибшем. Сергей Собянин принес соболезнования родным погибшего.
По данным Mash, пострадали около 70 человек. Пострадавшим в результате ЧП оказывают помощь. Городские службы работают над ликвидацией последствий аварии. // фото unsplash.com