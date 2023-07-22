22 июля 2023, 15:25
Падающая остановка едва не придавила петрозаводчанина
Ветром повалило остановку на Перевалке
Остановка на Перевалке в Петрозаводске не устояла перед непогодой. Сильным ветром конструкцию повалило, она едва не упала на ждавшего транспорт человека, который стоял за ней.
Инцидент произошел вечером 21 июля на Чапаева, и попал в объектив камеры наблюдения «Сампо.ру».
Людям пришлось искать другое укрытие от дождя и ветра. Сегодня, 22 июля, остановка уже стоит на своем старом месте.
В минувшую пятницу сильным ветром в столице Карелии повалило несколько деревьев, в том числе и на машины. // фото скриншот