22 июля 2023, 15:25
Происшествия

Падающая остановка едва не придавила петрозаводчанина

Ветром повалило остановку на Перевалке

Остановка на Перевалке в Петрозаводске не устояла перед непогодой. Сильным ветром конструкцию  повалило, она едва не упала на ждавшего транспорт человека, который стоял за ней.

Инцидент произошел вечером 21 июля на Чапаева, и попал в объектив камеры наблюдения «Сампо.ру».

Людям пришлось искать другое укрытие от дождя и ветра. Сегодня, 22 июля, остановка уже стоит на своем старом месте. 

В минувшую пятницу сильным ветром в столице Карелии повалило несколько деревьев, в том числе и на машины. // фото скриншот

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новости петрозаводска
остановка
Перевалка