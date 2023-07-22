Мотоциклисты без прав бьются на карельских дорогах

Печальную статистики аварий с участием мотоциклистов привели в дорожной полиции Карелии.

С начала года в 23 авариях с участием мототранспорта погиб один человек, еще 25 получили травмы. За неполный июль в регионе произошло одиннадцать подобных ДТП.

Как подчеркивают в Госавтоинспекции, все чаще в аварии попадают мотоциклисты, не имеющие прав управления или не достигшие возраста для получения водительского удостоверения. В 10 ДТП десять водителей мототранспорта не имели прав. // фото unsplash.com/William Daigneault