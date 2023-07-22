Автомобиль чужаков на стоянке вывел из себя жительницу Карелии

Отдых туристов на Ладоге оказался испорчен. Их кроссовер, который они оставили в одном из поселков Питкярантского района, кто-то повредил. Ущерб превысил 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Установить обстоятельства случившегося смогли в полиции. Под подозрением оказался 45-летняя местная жительница. До этого эпизода у нее не возникало проблем с законом.

Женщина рассказала, что увидела чужой автомобиль на придомовой стоянке, которую недавно благоустроили. Увиденное ее разозлила. Женщина взяла большой камень и разбила лобовое стекло, повреждения получил и капот.

Свою вину жительница Карелии признала и частично компенсировала ущерб. Тем не менее уголовное дело возбудили. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»