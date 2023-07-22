Дмитрий Кудрин пропал в Карелии

33-летний Дмитрий Кудрин пропал в Сегежском районе. К поискам подключились добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение молодого мужчины не известно с 20 июля.

Поисковики сообщили приметы разыскиваемого: рост 199 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, серые глаза. Из одежды – белая футболка, предположительно синие джинсы и серые кроссовки, с собой у пропавшего синяя сумка.

Бдительных жителей региона просят сообщать сведения о молодом мужчине по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. // фото из VK-группы поискового отряда