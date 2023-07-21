Дело 19-летнего курьера мошенников уже в суде

Уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество 19-летнего жителя Петрозаводска передали в суд. Юноша помогал преступникам обманывать пенсионерок, напомнили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Организаторов преступной схемы не нашли, а их курьера поймали – парнишка решил подзаработать и попался.

Злоумышленники звонили пожилым женщинам от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщали об авариях, которые якобы произошли по вине их родственников. Потом требовали денег для пострадавших в ДТП, чтобы замять дело.

Обманутые пенсионерки передавали собранные средства обвиняемому, он вносил их на указанный банковский счет, а себе забирал 10 процентов.

Трем жительницам Петрозаводска в возрасте от 80 до 92 лет был таким образом причинен ущерб на общую сумму более 370 тысяч рублей. Еще одна женщина связалась с родными после звонка мошенников и передумала отдавать деньги.

Все преступные эпизоды были совершены в течение двух дней, курьера задержали после очередной передачи денег. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. // фото: QuinceCreative/ pixabay.com