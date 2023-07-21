Женщина заказала поездку через сайт попутчиков и потеряла 8000 рублей

Злоумышленники лишили сбережений женщину в Петрозаводске. Горожанка хотела немного сэкономить на поездке, сообщили в МВД Карелии.

Она стала заказывать путешествие через сервис поиска попутчиков и связалась с водителем через мессенджер. Незнакомец согласился взять женщину с собой и отправил ссылку для оплаты поездки.

Горожанка ввела данные своей банковской карты и подтверждающие коды из SMS. С ее счета несанкционированно списали почти восемь тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, идет проверка. // фото: freepik.com