Трупный запах переполошил жильцов дома в Петрозаводске

В четверг в 10 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Спасателей попросили помочь попасть в квартиру в жилом доме на улице Кузьмина, где в подъезде чувствуется трупный запах. По словам жильцов, они не видели своего соседа больше недели.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколенную лестницу и через окно проникли в квартиру, расположенную на втором этаже.

Худшие опасения подтвердились. Бездыханное тело хозяина квартиры пожарные обнаружили в туалетной комнате. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото: unsplash.com