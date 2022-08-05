05 августа 2022, 07:49
Трупный запах переполошил жильцов дома в Петрозаводске
Мужчина умер в туалетной комнате своей квартиры в столице Карелии
В четверг в 10 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Спасателей попросили помочь попасть в квартиру в жилом доме на улице Кузьмина, где в подъезде чувствуется трупный запах. По словам жильцов, они не видели своего соседа больше недели.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколенную лестницу и через окно проникли в квартиру, расположенную на втором этаже.
Худшие опасения подтвердились. Бездыханное тело хозяина квартиры пожарные обнаружили в туалетной комнате. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. Фото: unsplash.com