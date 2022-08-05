Автомобиль едва не сбил группу пешеходов в Петрозаводске

Днем 4 августа в Петрозаводске на улице Правды легковой автомобиль едва не сбил группу пешеходов. Инцидент случился в 14:33 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как на светофоре загорается красный свет для автомобилей и зеленый для пешеходов, и пешеходы пытаются начать движение через проезжую часть. В это время вниз по улице Правды на красный свет едет легковой автомобиль, водитель которого даже не попытался притормозить.

К счастью всех участников ситуации, пешеходы успели заметить нарушителя и притормозили. Трагедии удалось избежать. Фото: скриншот видео Sampo.ru