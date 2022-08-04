На Красноармейской улице тягач прижал легковушку к отбойнику

ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Красноармейская, в районе пересечении с улицей Гоголя сегодня в середине дня, сообщает портал DTPPTZ.

Легковушку, двигающуюся справа от грузового автомобиля, развернуло, протащило перед тягачом и отбросило влево на разделительный барьер. Ее зажало между автопоездом и ограждением. В результате обе машины были повреждены, а движение в сторону центра города оказалось заблокировано.

«Происшествие произошло на участке с проводимыми дорожными работами, в месте сужения дороги. По одной из версий, столкновение случилось в момент перестроения одного из участников ДТП»,

- говорится в комментарии.

Специалисты предупреждают водителей не предпринимать рискованных необдуманных маневров. Перед их совершением стоит убедиться в безопасности. Они также напоминают, что слепая зона у грузового автомобиля – это точки, где обзор ситуации на дороге для водителя затруднен или вовсе отутсивует. Такие участки плохой или нулевой видимости в зеркалах заднего вида есть у каждой грузовой машины. Видео: Сампо.ру. Фото: dtpptz.ru.