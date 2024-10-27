Труп выловили из Ладожского озера

В Ладожском озере 26 октября был обнаружен труп человека. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В субботу спасатели получили сигнал от очевидца, который рассказал, что наткнулся на Ладоге на тело мужчины. Страшная находка была сделана недалеко от поселка Назия.

На место выехали специалисты. Они доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.

По данным «Фонтанки», опознание еще не проводилось, однако, погибшим может оказаться рыбак, который пропал на озере 23 октября. // Фото «Петрозаводск говорит»