Мужчина и женщина заблудились посреди Ладоги

Вечером 26 октября на Ладожском озере была проведена операция по спасению людей. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По данным источника, за помощью к спасателям обратились мужчина и женщина. Они рассказали, что вышли в акваторию водоема на лодке, но заблудились и не могут сориентироваться, чтобы вернуться к берегу.

На помощь рыбакам выехали специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Они обнаружили пару и доставили людей на берег. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти