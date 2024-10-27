27 октября 2024, 11:11
Мужчина и женщина заблудились посреди Ладоги
Спасатели пришли на помощь паре, попавшей в беду на Ладожском озере
Вечером 26 октября на Ладожском озере была проведена операция по спасению людей. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
По данным источника, за помощью к спасателям обратились мужчина и женщина. Они рассказали, что вышли в акваторию водоема на лодке, но заблудились и не могут сориентироваться, чтобы вернуться к берегу.
На помощь рыбакам выехали специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Они обнаружили пару и доставили людей на берег. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти