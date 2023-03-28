Труп похищенной под Мурманском многодетной мамы нашли на промплощадке

Правоохранители обнаружили тело женщины, о похищении которой сообщали ранее. Многодетную мать в Кировске Мурманской области расстрелял и увез в неизвестном направлении незнакомец. Оказалось, это ее бывший муж, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия разыгралась вечером 26 марта, люди услышали звуки выстрелов и крики. Полицейские нашли у дома следы крови.

Им рассказали, что мужчина несколько раз выстрелил в женщину, погрузил ее в автомобиль и скрылся. Подозреваемого довольно быстро задержали в Апатитах на АЗС, но похищенной с ним уже не было.

На крыше машины обнаружили ружье, а тело женщины нашли на другой день на одной из промышленных площадок Кировска. На трупе были множественные следы выстрелов, в том числе на голове.

Оказалось, что 45-летний убийца – бывший муж жертвы. Они развелись, мужчина уехал жить в Мурманск и остался обижен на жену. У погибшей осталось четверо детей, злодей является отцом троих из них. // фото: freepik.com