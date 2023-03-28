Мошенники обещали прислать сегежанке памятку по защите от мошенников

Когда жительнице Сегежи позвонили мошенники, она поначалу не хотела с ними разговаривать. Но потом продолжила общение и, несмотря на неоднократно возникавшие сомнения, оказалась обманута. Женщина отдала не только свои средства, но и заемные, сообщили в МВД Карелии.

Сначала потерпевшая говорила с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Схема была стандартной – сообщение о подозрительной активности на счету, совет перевести деньги, чтобы их сохранить.

По ходу беседы сегежанка несколько раз начинала сомневаться и пыталась выйти из общения. Но ее всякий раз заставляли продолжать разговор, применяя убеждение и запугивание. В итоге с женщиной якобы даже поговорила юрист банка, которая обещала выслать памятку о правильном поведении при разговоре с аферистами.

Так ее вынудили взять в кредит больше 60 тысяч рублей и перевести на чужой счет, а также сообщить данные своей банковской карты. Женщина потеряла более 104 тысяч рублей – как своих, так и заемных. Для сотрудницы бюджетной организации это большая сумма. // фото: cookie_studio/ freepik.com