Троллейбусы в Петрозаводске временно не ходят по трем маршрутам

Днем 9 ноября авария в Петрозаводске прервала движение троллейбусов по трем маршрутам. На улице «Правды» оборвали провода, сообщили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.

Авария произошла в 12:55, контактную сеть повредил негабаритный транспорт. Подобные случаи регулярно происходят в карельской столице.

Из-за этого ЧП троллейбус № 1 будет временно следовать от Хейкконена до площади Гагарина — Красноармейская — проспект Александра Невского — улица Калинина — улица Корабелов и в обратном направлении.

Троллейбус 3-го маршрута ходит от проспекта Александра Невского по Калинина — Корабелов и обратно.

Троллейбус № 6 идет от Товарной станции на набережную Варкауса — проспект Ленина — площадь Гагарина — улица Красноармейская — Александра Невского — Калинина — Корабелов и в обратном направлении.

Напомним: вечером 8 ноября маршрут троллейбуса № 1 тоже изменили из-за аварии на нижнем Чапаевском кольце. // фото: «Петрозаводск говорит»