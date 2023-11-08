08 ноября 2023, 17:30
Происшествия

Троллейбусы временно не ходят на Перевалку и Древлянку

Из-за аварии на нижнем Чапаевском кольце изменился маршрут троллейбуса №1

Вечером 8 ноября в Петрозаводске временно изменился маршрут троллейбуса №1. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

По информации учреждения, из-за аварии на электрических сетях в районе нижнего Чапаевского кольца троллейбусы первого маршрута следуют от улицы Кемской только до площади Гагарина и обратно.

В МУП «Городской транспорт» пообещали проинформировать пассажиров, когда проблемы будут устранены. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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