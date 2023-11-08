Жителя Карелии наказали за курение в собственной квартире

В Питкяранте местный житель был вынужден выплатить соседке компенсацию за курение в своей квартире. Об этом сообщает УФССП по Карелии.

Как уточнили в службе судебных приставов, пожилая жительница Питкяранты, имеющая хронические заболевания, в том числе связанные с легкими, подала в суд на своего соседа. Пенсионерка жаловалась, что мужчина выкуривает по пачке сигарет в день, а дым несет в ее квартиру. Женщина заявила, что сосед подвергал ее моральным страданиям, а ее здоровье - опасности.

Суд встал на сторону горожанки в деле о праве на чистый воздух и благоприятную окружающую среду и вынес решение о компенсации соседом морального вреда. Однако мужчина не спешил выплачивать деньги и продолжал активно курить.

В дело после этого вмешались приставы. Сперва они вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства ответчика. Однако мужчина выплатил компенсацию в полном объеме только после того, как его автомобиль был арестован без права пользования. Сумма компенсации при этом не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Stephen Hocking