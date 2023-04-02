Троллейбус сгорел в Петрозаводске

В Петрозаводске 1 апреля горел не только автобус, но и троллейбус. В пресс-службе карельского МЧС рассказали «Петрозаводск говорит», что троллейбус загорелся в ночь с 31 марта на 1 апреля в 03:58 в депо на улице Московская. Для ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и около десяти спасателей.

При этом в МЧС не располагают сведениями, был ли сгоревший троллейбус на ходу и курсировал ли по городу.

В сообществе «Петрозаводский троллейбус» во «ВКонтакте» опубликовали фотографии «рогатого» после пожара. Судя по снимкам, огонь повредил кабину водителя и переднюю часть.

«Сгорел ВЗТМ 5284 б/н 332»,

- сказано в сообществе. В комментариях подписчики написали, что недавно ездили на этом троллейбусе.

«Спасибо 332 за детство…Я вчера ехал на нем, он был исправен», - написал один из подписчиков.

Вечером 1 апреля в центре столицы Карелии напротив Национального театра сгорел автобус №25. По информации МЧС, в тушении возгорания были задействованы десять человек. Пожар удалось ликвидировать к 20:21.