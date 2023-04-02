Полиция больше недели не может найти воспитанницу соцучреждения

Несовершеннолетнюю Анастасию Максимовну Наумову не могут найти в столице Карелии уже более недели.

Девушка-подросток, 2006 года рождения, ушла из социального учреждения на Ключевой 23 марта. С тех пор ее не видели. Полиция объявила пропавшую в розыск. Ориентировку разместили в официальном паблике карельского МВД еще 31 марта, но подростка до сих пор не нашли.

На вид разыскиваемой Анастасии Наумовой 16 лет, рост 160-170 см, телосложение среднее. Как была одета пропавшая – не сообщается.

Стражи порядка просят всех. Кто видел ее после 23 марта, сообщить по номерам: 8 953-533-3655; 8 980-063-5034; 8 8142-73- 9240.