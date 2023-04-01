Автобус №25 полыхал сегодня в центре Петрозаводска

Вечером 1 апреля в центре столицы Карелии загорелся маршрутный автобус. Яркое пламя и черный дым были видны далеко от места происшествия.

Автобус №25 двигался своим обычным маршрутом по улице Правды в сторону остановки «площадь Кирова». Но напротив Национального театра Карелии автобус остановился и включил аварийку. Судя по камерам городского наблюдения это произошло в 19:18. Уже в 19:33 рядом с водительским креслом вспыхнули первые языки пламени.

Водитель рассказал корреспонденту «Петрозаводск говорит», что в салоне находился один пассажир – женщина. Водитель ее высадил.

Справиться с возгоранием он пытался своими силами – не вышло. Огонь оказался сильнее и вскоре пламя охватило весь салон автобуса, языки вовсю начали «облизывать» конструкции автобуса и снаружи.

Боролись с огнем профессионалы. В 19:39 пожарные машины прибыли на вызов, спасатели приняли тушить сперва водой из шлангов, потом пеной.

К месту ЧП также прибыл наряд ГИБДД. // фото «Петрозаводск говорит»