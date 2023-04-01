Студента из Карелии внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Никиту Клюня, 2003 года рождения, из Питкяранты. В СМИ молодого человека называли гражданским активистом.

В начале марта Петрозаводский городской суд арестовал молодого человека на два месяца по делу об участии в диверсии на железной дороге. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 205.1 Уголовного Кодекса РФ «содействие террористической деятельности». Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения. В ходе проведения оперативно-следственных действий молодой человек раскаялся в содеянном и признал вину, сообщали в пресс-центре УФСБ по Карелии.

Молодой человек был задержан ночью 8 марта в Сортавале и доставлен в Петрозаводск. // фото unsplash.com