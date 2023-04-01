01 апреля 2023, 16:22
Крыльцо аптеки ушло из-под ног женщины в Москве
Молодая женщина получила травмы, отправившись в одну из аптек
1 апреля 27-летняя москвичка пошла в аптеку на улице Краснодарская, но не дошла. Крыльцо обрушилось под ногами молодой женщины, она провалилась в эту яма. При падении женщина ударилась - у нее диагностировали травму живота. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Материалы проверку передали столичным следователям.
По предварительной информации ведомства, нежилое помещение находится в собственности частного лица и эксплуатируется коммерческой организацией для деятельности аптеки.