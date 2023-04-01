Крыльцо аптеки ушло из-под ног женщины в Москве

1 апреля 27-летняя москвичка пошла в аптеку на улице Краснодарская, но не дошла. Крыльцо обрушилось под ногами молодой женщины, она провалилась в эту яма. При падении женщина ударилась - у нее диагностировали травму живота. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Материалы проверку передали столичным следователям.

По предварительной информации ведомства, нежилое помещение находится в собственности частного лица и эксплуатируется коммерческой организацией для деятельности аптеки.