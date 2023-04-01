Озвучена предварительная причина пожара, в котором погибла женщина

Ночью 1 апреля в Рускеале в доме на Сортавальском шоссе произошел страшный пожар. На пепелище было обнаружено тело погибшей женщины. Ее личность установили. В огне погибла местная жительница, 1954 года рождения. Следователи озвучили предварительную версию случившегося.

«Предварительной причиной пожара явилась неисправность электропроводки»,

- говорится в комментарии СУСК по Карелии.

Работа следователей продолжается. Для установления причины гибели женщины назначены экспертизы. Также будет проведена пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Пожарные также сообщили, что вместе с домом сгорели три автомобиля, огонь повредил снегоход и квадроцикл. // фото «38 пожарно-спасательной части Сортавалы»