В Карелии в страшном пожаре сегодня ночью погиб человек

В Северном Приладожье ночью 1 апреля произошел серьезный пожар. В огне погиб человек, оказались уничтожены транспортные средства, сгорел дом.

В 02:44 спасателям сообщили о пожаре в частном доме №8 на Сортавальском шоссе в поселке Рускеала. По сообщению карельского МЧС, с огненной стихией боролись одиннадцать человек. В результате пожар был удалось ликвидировать через два часа – в 04:40.

Спасатели сообщили, что на пожаре погиб один человек. Предположительно, женщина. Личность погибшей сейчас устанавливают специалисты. В результате пожара сгорел дом и автомобили «Мерседес», «Ауди» и «Тойота». Также огонь повредил снегоход и квадроцикл. Причину серьезного огненного ЧП еще предстоит установить. // фото «38 пожарно-спасательной части Сортавалы»