Два автомобиля «Хендай» не поделили дорогу, травмирован один человек

Два автомобиля «Хендай» столкнулись на севере Карелии. Подробности рассказали в ГИБДД.

31 марта на 191 км дороги Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндией в 04:50 водитель автомобиля Hyundai Elantra при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai Sonata.

В итоге пострадал 59-летний водитель «Элантры». ГИБДД проводит проверку. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Карелии