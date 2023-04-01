Шел на красный – подробности ДТП с пешеходом в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности пятничной аварии на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

Ведомство развеяло сомнения. Пешеход вышел на проезжую часть, когда еще горел красный сигнал светофора.

ДТП произошло 31 марта на регулируемом пешеходном переходе. Мужчину сбил грузовик «Хендай». 39-летний мужчина получил травмы. Проводится проверка.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в районе перекрестка улиц Мурманская Советская в карельской столице. Дорожный инцидент попал на видео. // фото пресс-службы ГИБДД РК