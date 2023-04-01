15 человек спасли из горящего дома в Петрозаводске

Сегодня ночью в отдаленном районе столицы Карелии горел жилой дом. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы усмирить огненную стихию.

Сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме на улице Рабочая в Соломенном поступило спасателям после полуночи в 00:35.

К месту ЧП выехали пять человек дежурного караула пожарной части №75 и 23 человека личного состава Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.

Дым валил из окон первого и второго этажа. Пожарные спасли пятнадцать человек, никто не пострадал. Справиться с огнем удалось в 02:30. // фото группы «Пожарная часть-75 Соломенное»