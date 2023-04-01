01 апреля 2023, 11:20
15 человек спасли из горящего дома в Петрозаводске
Деревянный жилой дом загорелся сегодня ночью, с огнем боролись 28 пожарных
Сегодня ночью в отдаленном районе столицы Карелии горел жилой дом. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы усмирить огненную стихию.
Сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме на улице Рабочая в Соломенном поступило спасателям после полуночи в 00:35.
К месту ЧП выехали пять человек дежурного караула пожарной части №75 и 23 человека личного состава Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.
Дым валил из окон первого и второго этажа. Пожарные спасли пятнадцать человек, никто не пострадал. Справиться с огнем удалось в 02:30. // фото группы «Пожарная часть-75 Соломенное»