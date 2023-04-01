Пьяный мужчина после ДТП в центре Петрозаводска избил полицейского

Агрессивного петрозаводчанина обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому. 35-летнему мужчине может грозить как штраф, так и лишение свободы. Решение о наказании примет городской суд. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В прокуратуре напомнили предысторию. Вечером 19 декабря 2022 года на проспекте Карла Маркса в столице Карелии произошло ДТП. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыл наряд ДПС.

По версии следователей, водитель, «не желая покидать проезжую часть и быть привлеченным к ответственности за нарушение правил дорожного движения», ударил сотрудника ГИБДД кулаком в лицо. // фото freepik.com